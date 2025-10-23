Unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron 85 paquetes de cocaína, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
Según las autoridades, luego de recibir informes de inteligencia, los agentes antinarcóticos desplegaron un dispositivo de vigilancia para capturar a un hombre que, a bordo de un camión, se disponía a movilizar una importante cantidad de sustancias narcóticas, al cual lograron interceptar próximo al peaje nuevo del municipio de Pedro Brand.
Por instrucciones del fiscal y por razones de seguridad, el detenido y el vehículo fueron trasladados a la sede de la DNCD, en el Distrito Nacional, donde se realizó una inspección más rigurosa, descubriendo en el techo del camión un compartimiento secreto (o caleta), en cuyo interior se hallaron los paquetes de la droga, envueltos en papel marrón y cinta adhesiva.
Durante la operación fue detenido un hombre de 23 años, quien fue entregado al Ministerio Público, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.
En la intervención, se ocuparon además dos celulares, documentos y otras evidencias vinculantes al proceso.
“Las autoridades amplían las investigaciones con relación al caso, mientras persiguen a otros individuos vinculados a esta red, quienes según informes se dedican al tráfico de drogas bajo esta modalidad en distintas regiones del país”.
Los 85 paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif ) que determinará el tipo y peso de la sustancia