Unidades especializadas de la Dirección Nacio­nal de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incau­taron 85 paquetes de co­caína, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Según las autoridades, lue­go de recibir informes de inteligencia, los agentes antinarcóticos desplega­ron un dispositivo de vigi­lancia para capturar a un hombre que, a bordo de un camión, se disponía a movilizar una importan­te cantidad de sustancias narcóticas, al cual logra­ron interceptar próximo al peaje nuevo del municipio de Pedro Brand.

Por instrucciones del fiscal y por razones de seguridad, el detenido y el vehículo fueron trasladados a la se­de de la DNCD, en el Distri­to Nacional, donde se rea­lizó una inspección más ri­gurosa, descubriendo en el techo del camión un com­partimiento secreto (o ca­leta), en cuyo interior se hallaron los paquetes de la droga, envueltos en papel marrón y cinta adhesiva.

Durante la operación fue detenido un hombre de 23 años, quien fue entregado al Ministerio Público, pa­ra conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sus­tancias controladas.

En la intervención, se ocu­paron además dos celula­res, documentos y otras evidencias vinculantes al proceso.

“Las autoridades amplían las investigaciones con re­lación al caso, mientras persiguen a otros indivi­duos vinculados a esta red, quienes según informes se dedican al tráfico de dro­gas bajo esta modalidad en distintas regiones del país”.

Los 85 paquetes de la pre­sunta droga fueron envia­dos bajo cadena de custo­dia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (In­acif ) que determinará el tipo y peso de la sustancia