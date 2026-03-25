Ocupan 150 paquetes de cocaína en maletas abandonadas en aeropuerto de Punta Cana

Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon 150 paquetes de cocaína dentro de cuatro maletas abandonadas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, durante labores de inspección conjunta.

El decomiso se produjo cuando equipos de la DNCD, junto al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), detectaron imágenes sospechosas en una máquina de rayos X en una de las áreas de llegada de la terminal.

Por instrucciones del Ministerio Público, los agentes procedieron a abrir los equipajes, encontrando en su interior los paquetes de la droga, envueltos en fundas plásticas y cinta adhesiva.

Equipaje llegó desde Colombia

De acuerdo con el informe, las maletas llegaron al país en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, y no fueron reclamadas por ningún pasajero, lo que activó de inmediato el protocolo de interdicción.

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Las autoridades informaron que el proceso investigativo se centra en determinar la autenticidad de los tickets colocados en los equipajes y su vinculación con posibles responsables del envío.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que el alijo tuvo un peso total de 153.75 kilogramos de cocaína.

El caso continúa bajo investigación para identificar y apresar a los responsables.