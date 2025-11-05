Capturan a ‘Emenin’ por homicidio durante un asalto en Santo Domingo Este

Santo Domingo.– Agentes de la Policía Nacional, a través de la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), arrestaron a un reconocido delincuente acusado de participar en el homicidio de Anthony Guzmán Grullón, de 32 años, ocurrido durante un asalto el pasado 18 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un negocio de comida rápida, en la Carretera Mella, sector El Brisal, en Santo Domingo Este.

El detenido es Raúl Miguel Arias, alias “Emenin”, de 23 años, capturado mediante la orden judicial No. 530-2025-EMES-02737, durante un operativo realizado en el sector Villa Francisca, del Distrito Nacional. En el momento de su arresto, los agentes ocuparon una motocicleta marca Express, color negro, utilizada para cometer el hecho.

Las autoridades informaron que continúan las labores de búsqueda del segundo implicado, Algeny Mateo Jiménez, alias “Malano” o “Culu”, quien permanece prófugo.

Detalles del caso

Según las investigaciones, “Emenin” y “Malano” interceptaron a Guzmán Grullón y a su primo mientras cenaban en el establecimiento. Ambos asaltantes, portando armas de fuego y cubiertos con pasamontañas, encañonaron a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

Durante el asalto, Guzmán Grullón intentó correr para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo, que le provocó una herida mortal. Los atacantes robaron dos cadenas de oro y un guillo de plata antes de escapar del lugar.

La víctima fue trasladada al Centro Policlínico Nacional, en Los Mina, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 1 de noviembre de 2025.

En la escena del crimen, la Policía Científica recolectó evidencias, incluyendo un casquillo calibre .380, una cápsula del mismo calibre, fragmentos de cadenas doradas y dos dijes (una cruz y una virgen).

Los investigadores lograron identificar a los responsables gracias a análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, confirmando la participación de ambos sospechosos, quienes figuran con antecedentes por robo calificado.

Durante el interrogatorio, “Emenin” admitió su participación en el crimen y reveló que su cómplice, aún prófugo, conserva el arma utilizada en el homicidio.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de “Malano” para someterlo a la justicia.