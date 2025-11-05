Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó un nuevo desembolso por más de 7 millones de pesos, dirigido a la comunidad pensionada de las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones impulsadas para fortalecer su estabilidad económica y bienestar social.

De acuerdo con la institución, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) ejecutó el pago correspondiente a sueldos retroactivos, por un monto total de 7 millones 758 mil 172 pesos, beneficiando en esta octava entrega de gestión a 114 personas, entre militares retirados, viudas y tutores.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, dispuso la ejecución de estos pagos “en reconocimiento a los derechos adquiridos de quienes dedicaron años de servicio a la defensa y seguridad nacional”.

Por su parte, el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD, presidente de la JRFPFFAA, destacó que la medida responde a la visión institucional de promover políticas que dignifiquen al personal retirado, mediante procesos “transparentes, eficientes y con sentido humano”.

Los beneficiarios expresaron satisfacción por la agilidad y claridad de los procedimientos, valorando el acompañamiento institucional y el compromiso de las autoridades con la protección de sus derechos.

La JRFPFFAA reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas orientadas a garantizar el bienestar del personal militar retirado y sus familias, consolidando la confianza y el respeto hacia la institución.