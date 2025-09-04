Cárcel para cirujano británico que se amputó las piernas para cobrar un seguro

Londres, Reino Unido. – Un cirujano británico que forzó la amputación de sus propias piernas para cobrar un seguro y por un supuesto interés sexual fue condenado a 32 meses de cárcel por el tribunal de Truro, en Cornualles (suroeste de Inglaterra).

DETALLES DEL CASO

Neil Hopper, exmédico del Servicio Nacional de Salud (NHS), quien perdió el derecho a ejercer en 2023, admitió dos cargos de fraude por falsa declaración a compañías de seguros y tres cargos de posesión de imágenes pornográficas extremas vinculadas a mutilaciones.

En abril de 2019, Hopper se congeló deliberadamente la parte inferior de sus piernas con hielo seco, causándose daños directos, lo que llevó a los médicos a amputárselas por debajo de la rodilla el 17 de mayo de 2019. Posteriormente reclamó 466.000 libras (537.850 euros) alegando que la amputación se debió a una sepsis.

MOTIVO SEXUAL Y CONEXIÓN CON PÁGINAS EXTREMAS

El juez constató que Hopper actuó al menos en parte por gratificación sexual, ya que era usuario frecuente de la web ‘EunuchMaker’, donde se compartían prácticas de autoamputación y mutilaciones extremas. Intercambió mensajes con el propietario de la web, Marius Gustavson, sobre cómo ejecutar su plan y adquirió varios vídeos de mutilaciones genitales extremas.

El fiscal Nicholas Lee afirmó que Hopper deseaba convertirse en amputado y que esto constituía una obsesión de carácter sexual.

DEFENSA Y SENTENCIA

La defensa indicó que Hopper había nacido «en un cuerpo equivocado» y deseaba ser mujer. El juez Atkin impuso que Hopper cumplirá al menos el 40 % de la condena antes de poder optar a libertad condicional y le aplicó una orden de prevención de daños sexuales por 10 años.