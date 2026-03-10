La cantante estadounidense de ascendencia dominicana Cardi B se encuentra en República Dominicana visitando a su familia paterna en el municipio de Castañuelas, en la provincia Montecristi.

Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista, publicó en sus historias de Instagram una imagen en un avión privado y parte de su recorrido ya en el país a ritmo de la canción «Mi Pueblo» del cantante dominicano Fernando Villalona, luego de ofrecer la noche del lunes un espectáculo en el Ball Arena, en Denver, Colorado, como parte de su gira de conciertos “Little Miss Drama”.

En varios videos también se le observa compartiendo con su abuela y disfrutando de comida típica dominicana, como arroz blanco, habichuelas rojas, carne con cebollas, ensalada y aguacate.

Con un conjunto deportivo gris, gafas de sol y su cabello negro y lacio, Cardi B visitó al personal de salud del hospital de Castañuelas, acompañada por su padre, Carlos Almánzar, y el exsenador Moreno Arias.

