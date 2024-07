Artistas también luchan con la salud mental

“Tienen una vida perfecta”, es lo que se piensa de los cantantes al momento de verlos desfilar por las alfombras rojas con sus grandes sonrisas, o llenando estadios y ganando millones con las ventas de sus discos.

Lamentablemente en muchos de ellos la realidad es otra pues se enfrentan a sus propias batallas. Cuando las luces se apagan, su rostro de “felicidad” se desvanece, la oscuridad los rodea, la fama y la sobreexposición los agobia, arrastrándolos a un pozo, donde los prejuicios y el estigma que rodea la salud mental, los llevan a esconderse detrás de sus partituras, y acordes de cada canción.

En la industria musical, el acoso digital, los trastornos alimenticios, su búsqueda de la perfección de su imagen, la presión por el proceso creativo o por lograr un número uno, agrava la ansiedad, intentos de suicidio, abusos de sustancias o la depresión que esté padeciendo el artista en ese momento.

Porfirio “Popi” Piña

Mantener una buena salud mental es indispensable y no se puede subestimar su importancia, y aunque aún es un tema que poco se toca en esa industria, algunos intérpretes tomaron la decisión de convertir sus emociones en canciones, y no callar más, desahogarse y gritarle aquellos que padecen estos trastornos que no están solos, y que ellos también están batallando con esa dura realidad.

Esta ruta de escape, en la que han podido hablar abiertamente sobre su salud mental la ha utilizado, el rapero español Kase.O, con su tema Basureta, quien en la canción revela cómo su salud mental afecta a su familia, manifestando además su deseo de morir. Mientras que, el rapero boricua René (Residente), en su tema titulado René repasa su pasado, y su problemas mentales, resultado de su fama.

También le han cantado a su estado de salud mental, Demi Lovato con su canción Skyscraper, Lady Gaga con 911, The Rolling Stones a través de Paint It, Black, entre muchos otros.

Lamentablemente muchos artistas ya no están en esta tierra, no encontraron salida a aquello que los atormentaba mentalmente, recurriendo a terminar con sus vidas. Las librerías poseen muchas de esas biografías que cuentan sus padecimientos, con un trágico final, pero ¿Qué responsabilidad tiene la industria musical en la salud mental de sus artistas?

Porfirio Piña “Popi”, CEO de la Oreja Media Group, afirma que los protagonistas de la industria musical son más propensos a caer en el agujero negro de la ansiedad y depresión.

“Empieza desde el miedo escénico, la expectativa de si gustarán o no, y todo esto puede llevar a desarrollar ansiedad e inclusive hasta depresión, cuando no están cumpliendo las metas que ellos se han propuestos” dijo Popi, agregando que “un artista que ha tenido logra un éxito, luego un segundo, y la tercera canción o disco no funciona igual, y el cuarto tampoco funciona, entonces, ahí la tristeza comienza a arroparlo, y de la tristeza puede caer al vicio de las drogas para buscar una salida. Por esta razón es sumamente importante buscar ayuda a tiempo”.

Destacó que la salud mental es muy importante para los artistas, pues la mayoría de estos sufren de ansiedad. Lamentó que este tema siga siendo un tabú en República Dominicana y en el resto del mundo, pues “son pocos los artistas que han hablado sobre su salud mental. Saber tratarla, tratarla a tiempo, son los pasos para conquistar los miedos”.

Según estudio realizado en el 2019 por la compañía sueca de distribución digital, Record Union, en ese momento, un aproximado del 73% de músicos independientes que participaron en su investigación, sufrían o habían sufrido efectos mentales negativos, siendo la depresión y la ansiedad los síntomas más comunes. De estos el 51% de los que padecían los trastornos mencionados, se automedicaban, a través del consumo de drogas y alcohol.

Piña, como dueño de una empresa discográfica y manager de artista que ha sido, destaca que para él siempre ha sido importante tocar el tema de la salud mental. Sostuvo que invita a sus artistas a asistir al psicólogo para drenar todo el estrés y la ansiedad, que provoca la industria, destacando que “es mejor ir antes que ir después”, agregando que un acercamiento con estos especialistas, le permitirá conocer lo que conlleva, triunfar, perseverar, mantenerse, y así evitar esos ataques de ansiedad, que luego con el paso del tiempo se convierten en depresión.

“Intentamos que nuestros artistas visiten un psicólogo. Yo voy al psicólogo, porque necesitamos una persona con quien poder conversar, y que no te juzgue, que te pueda orientar, y dar esa rendija de luz para que puedas salir adelante”.