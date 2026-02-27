La cantante estadounidense de ascendencia dominicana Cardi B expresó su orgullo por representar a la República Dominicana en el ámbito artístico a nivel internacional.

Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista, manifestó su agradecimiento a la comunidad dominicana y a los productores Félix Jerez, Elida Almonte y Michael Martínez por declararla “Artista de la Patria”, en el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

«Yo estoy muy orgullosa de ser una artista mundial representando a la República Dominicana en vivo, en pantalla, donde quiera que yo voy. ¡Quisqueya la bella en alto para siempre!», expresó Cardi en un video compartido en la cuenta de Instagram de Félix Jerez.

El evento

El reconocimiento será entregado este viernes 27 de febrero en el establecimiento 809 Lounge, en el marco de la celebración patriótica organizada por Viva La Patria, en Nueva York.

«Muchas gracias por este premio. Yo estoy muy orgullosa de mis raíces dominicanas, quisqueyanas. Yo siempre quiero poner mi país en alto», añadió la artista.

Señaló que su motivación nació durante su infancia, en los años 90 e inicios de los 2000, cuando notó en ese entonces la escasa presencia de dominicanos en pantalla, en televisión, especialmente en cadenas como Univisión.