EE.UU.– Cardi B, la rapera de raíces dominicanas, rompió el silencio sobre su posible visita a “La casa de Alofoke”, el reality de convivencia que se ha vuelto un fenómeno en YouTube. Aunque muchos seguidores esperaban verla dentro del show, la artista explicó por qué, por ahora, eso no será posible.

A través de sus historias de Instagram, Cardi aclaró que no podrá asistir al programa debido al lanzamiento de su nuevo álbum, titulado «Am I the Drama?», que verá la luz el próximo 19 de septiembre. Sin embargo, no descartó aparecer más adelante, dejando una ventana abierta para el mes de octubre.

Cardi B: «Si me ponen un jet, voy»

Fiel a su estilo irreverente y lleno de humor, la intérprete de WAP bromeó con las supuestas condiciones que pondría para presentarse en el programa. Entre ellas, pidió un jet privado con 30 asientos, ocho cubetas de Pollo Victoria y 30 libras de limoncillos.

“¿Cómo quieren que vaya? ¿En una Caribe Tours?”, dijo entre risas, en referencia a la popular línea de autobuses dominicana. Puedes leer: Sammy Sosa: un ícono del béisbol en el Salón de la Fama de los Cubs

Aunque sus peticiones fueron en tono de broma, Cardi sí expresó su interés real por el proyecto, revelando que sus familiares no se pierden un episodio y que incluso siente que ella misma forma parte del programa por lo presente que está en su entorno.

“En octubre, si siguen activos, voy”

La cantante dejó claro que por ahora su agenda está completamente enfocada en el lanzamiento de su álbum, pero lanzó una promesa que emocionó a sus fans:

“Estoy libre en octubre. Si ‘La casa’ sigue activa para entonces, me paso por allá. Hasta me meto en una discusión si hace falta”, aseguró.

“La casa de Alofoke” conquista a celebridades

El programa, creado por el empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke), ha ganado una enorme popularidad tanto en República Dominicana como en la diáspora. Su formato de convivencia, combinado con retos, discusiones y momentos virales, ha capturado la atención de figuras públicas y fanáticos por igual.

La posible aparición de Cardi B no solo subiría los ratings del show, sino que también sería un hito para el entretenimiento digital dominicano.