Tras la buena acogida de la primera temporada de La Casa de Alofoke, varias personalidades han demostrado públicamente su interés en participar en la segunda entrega del reality show producido por el empresario Santiago Matías “Alofoke”.

Para La Casa de Alofoke 2 inicialmente se anunció que serían 16 participantes, sin embargo, Alofoke decidió aumentar a 20 los concursantes para dar oportunidad a las personas que han mostrado su disposición de ser uno de los integrantes mediante las redes sociales.

“Me han escrito muchas figuras de gran nivel que me han sorprendido, y digo: ¿en serio?”, dijo Santiago Matías en una de las transmisiones en vivo de Alofoke Radio Show.

La Casa de Alofoke 2 se transmitirá de manera ininterrumpida por YouTube del 20 de octubre hasta el 27 de noviembre con 5 millones de pesos como premio mayor.

El creador de contenido Carlos Montesquieu, quien participó en la primera edición, es hasta el momento uno de los participantes locales confirmados para la segunda temporada.

Laura Bozzo: ¡Confirmada!

La presentadora peruana nacionalizada mexicana, Laura Bozzo, expresó su deseo de ser una de las habitantes de la casa en una llamada con Alofoke durante una transmisión de Alofoke Radio Show. “Mi sueño dorado es estar en la República Dominicana. Yo quiero estar en La Casa De Alofoke 2”.

Luego Bozzo confirmó su participación con una publicación en redes sociales en la que muestra su rostro retocado y un video ejercitándose. “Chisme chisme chisme: en estos momentos luego de algunos retoques en la cara ando en un proceso de pasar de gusano a mariposa, entrenando también y en un compromiso con Chile temporal en medio de esto me llamó mi adorado Alofoke para invitarme a su casa y yo que mi lengua mi corazón y mi mente son dominicanas: acepté, SI QUIERO. Esta semana veremos todo, las fechas y demás. Ya verán quién es esta momia, besos”

“Para Dominicana se va la momia para La Casa de Alofoke. La locura total. No sé si te vas a arrepentir mi rey adorado, con todo”, escribió después junto a fotos aparentemente generadas con Inteligencia Artificial donde figura sosteniendo la bandera dominicana mientras posa en una playa y otra acompañada con Santiago Matías.

Cardi B

Durante un encuentro con fanáticos, la rapera de origen dominicano Cardi B dijo que irá en noviembre a La Casa de Alofoke.

En el transcurso de la primera entrega, la artista expresó sus ganas de visitar el reality show, sin embargo, explicó que el lanzamiento de su álbum “Am I the Drama?”, el 19 de septiembre, se lo impedía.

“Yo quiero ir para ‘La casa de Alofoke’ porque eso está siempre puesto en la televisión en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela. Yo hasta siento que estoy en ‘La casa’, pero estoy haciendo tantas cosas del álbum, yo estoy libre en octubre. Si todavía ‘La casa’ está activa en octubre voy para allá, hasta peleo», compartió.

En ese entonces, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista, en tono de broma mencionó sus requisitos para asistir al programa: un jet privado de 30 asientos, 8 cubos de Pollos Victorina y 30 libras de limoncillos.

Gracie Bon

Tras Santiago Matías describir con “glúteos grandes” a una posible participante, la modelo panameña Gracie Bon publicó una historia con emojis que los usuarios en redes sociales interpretaron como una señal en alusión a La Casa de Alofoke: una casa, un par de ojos y un signo de interrogación.

Luego compartió un video donde manifiesta sus deseos de visitar el país caribeño. “Se me está antojando un República Dominicana. Se me antoja un mangú con carne y cebolla arriba. Se me antoja un plan así una playita en Las Terrenas o irme a un teteo en Santo Domingo”.

Gloria Trevi

La cantante mexicana Gloria Trevi provocó revuelo entre los fanáticos tras una historia que compartió en Instagram en alusión al reality show.

“Me siento como en casa», escribió en una foto de un destino turístico con la ubicación de República Dominicana junto a la mención de la cuenta de Santiago Matías y dos emojis: una casa y la bandera dominicana.

Pollito Tropical

Randy Álvarez, creador de contenido cubano radicado en Miami, mejor conocido como Pollito Tropical, compartió un video donde lanza una indirecta con humor sobre La Casa de Alofoke.

“A este cuerpo de sirena maltratado por las olas del mar, se le está antojando esas playas afrodisíacas de República Dominicana, pero definitivamente necesito una casa”, sostuvo con diversión.