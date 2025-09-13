Cardi B fue vista en el metro de Nueva York vendiendo copias físicas de su nuevo álbum titulado «Am I The Drama?». La rapera apareció en uno de los vagones con una caja de CD’s, sorprendiendo a los pasajeros.

Vestida de forma llamativa, Cardi ofrecía los discos directamente a quienes se encontraban en el lugar. Varios pasajeros grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales.

«Am I The Drama?» es el nuevo proyecto musical de la artista. Aún no se han compartido detalles oficiales del álbum pero si la fecha del lanzamiento el cual se tiene previsto será el 19 de septiembre del año en curso.

No se ha informado si esta acción forma parte de una campaña promocional más amplia o si se repetirá en otros lugares.