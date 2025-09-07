La rapera de ascendencia dominicana Cardi B celebró la noche del sábado el cumpleaños de dos de sus hijos con una mega fiesta en la que no faltaron la música, la alegría familiar y, sobre todo, el toque dominicano que marcó la velada.

Durante la celebración sonaron dos de los temas más populares surgidos del reality show La Casa de Alofoke: “Qué Rica” de Crazy Design y “La Casa de Alofoke” de Ceky Viciny. Cardi B, acompañada de su hermana Hennessy Carolina, amigos y familiares, no dudó en cantar y bailar las canciones, contagiando a todos con su energía.

En medio de la euforia, los presentes comenzaron a corear consignas en apoyo al Team Soledad, lo que fue interpretado como una muestra de respaldo directo a La Gigi, una de las participantes más comentadas del reality.

Los videos del momento fueron compartidos por Hennessy Carolina en sus historias de Instagram, dejando ver el ambiente festivo y la conexión de Cardi B y su círculo con el programa producido por Santiago Matías (Alofoke).

El gesto no pasó desapercibido para los seguidores del reality, quienes reaccionaron en redes sociales destacando cómo La Casa de Alofoke ha trascendido fronteras y cautivado a figuras internacionales como Cardi B. La rapera y su entorno se suman así a las personalidades que han manifestado públicamente su apoyo al fenómeno cultural que vive la República Dominicana con este formato televisivo.