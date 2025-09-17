La rapera estadounidense, con raíces dominicanas, Cardi B reveló que está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, apenas cuatro meses después de confirmar su relación. La artista ya comparte tres hijos con su expareja Offset.

En una entrevista concedida este martes en CBS Mornings, la intérprete de “Up” confirmó la noticia.

“Estoy esperando un bebé con mi novio Stefon Diggs”, expresó a la periodista Gayle King, al tiempo que explicó que dará a luz antes de su gira Little Miss Drama, programada para febrero. “He estado trabajando mucho, pero todo ese trabajo lo hago mientras estoy creando un bebé”, agregó Cardi B.

En medio de la promoción de su nuevo álbum Am I The Drama?, que saldrá al mercado el 19 de septiembre, la cantante aseguró que vive un gran momento.

Cardi B junto a la periodista Gayle King. / Foto IG @cbsmorning

“Estoy feliz, siento que estoy en un buen momento. Mi hombre y yo nos apoyamos mucho mutuamente. Estamos en un punto similar en nuestras carreras. Lo que siento es que realmente somos geniales, somos los mejores en lo que hacemos”, afirmó.

Aunque confesó que no le había comunicado la noticia a sus padres antes de la entrevista, destacó: “Sentía que podía decirlo a mi tiempo, no lo estoy escondiendo”.

Puedes leer: Cardi B habla sobre “La casa de Alofoke” y revela por qué aún no ha ido al reality

Cardi, de 32 años, resaltó además que parte de su fortaleza se debe al respaldo de Diggs. “Él simplemente me hace sentir segura y muy confiada. Y eso te hace sentir como que puedes conquistar el mundo”, declaró emocionada.

Consciente del impacto de su anuncio en sus seguidores, la rapera bromeó: “Ahora pueden comprar mi álbum para que yo pueda comprar pañales y todo ese tipo de cosas. Se los dije. Ahora apoyen mi álbum, porque soy madre de cuatro”.

La relación entre Cardi y el receptor abierto de los New England Patriots salió a la luz en mayo pasado, cuando fueron vistos juntos en un partido de los New York Knicks. En julio de 2024, la intérprete de “I Like It” puso fin a su relación de cinco años con Offset, con quien tiene tres hijos: Kulture, de 7 años; Wave, de 4; y Blossom, de 12 meses.

Pese a que el proceso de divorcio sigue en curso, la artista ya había dado pistas de su romance en diciembre, cuando reconoció que había vuelto a “salir con alguien”. Luego, en febrero, fue vista con Diggs durante el Día de San Valentín en un hotel de Miami, y en junio lo confirmó públicamente con un video, luego eliminado, en el que ambos bailaban en un yate, acompañado de un arreglo floral que la llevó a exclamar: “Jesucristo, oh Dios”.

La rapera también mostró recientemente que su pareja suele consentirla, revelando que uno de los accesorios más valiosos de su colección, un reloj Patek Philippe de 73,000 dólares, fue un obsequio del jugador de la NFL.