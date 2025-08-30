Carlos Bonilla: “Falta demasiado tiempo”

El ministro de Vivienda y Edificaciones, ingeniero Carlos Bonilla, aseguró que las instalaciones a utilizarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 estarán lista con anticipación.

“Falta demasiado tiempo”, expresó Bonilla al ser entrevistado por la redacción deportiva de El Nacional, dejando claro que no debe existir ningún tipo de preocupaciones por el ritmo de trabajo que llevan las obras, indicando que existe total control del cronograma establecido.

Las declaraciones del funcionario refutan lo dicho por el presidente del Comité Olímpico Dominicano, ingeniero Garibaldy Bautista, quien se mostró preocupado por un alegado retraso en las reconstrucciones del Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y por el Pabellón de Combate.

“Si estuviéramos a dos meses de los Juegos, fuera muy valida su preocupación. Falta prácticamente un año”, señaló Bonilla, quien calificó como errada la apreciación de Bautista.

“Los Juegos son en julio del próximo año y nosotros tenemos programado entregar la piscina en diciembre de este año. Con eso no hay problemas”, indicó el ingeniero Bonilla, quien sostuvo que en caso de no poderse entregrar esa obra a finales de este año, tendrán tiempo suficiente para concluir.

“Hemos visto como en otros países las obras se entregan días antes de los Juegos pero nosotros estamos trabajando para entregar todo con meses de antelación”, manifestó el ministro Bonilla.

Aseguró que todas las obras estarán listas a finales de este año, aunque especificó que el Pabellón de Combate será entregado entre febrero y marzo del próximo año. “Por la forma en que estamos trabajando, no.