Santo Domingo.- El veterano periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez anunció el lanzamiento de su nuevo libro (el número 23) titulado La prensa vs la perversidad.

El acto de presentación se realizará en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, y la actividad comenzará a las 5:50 PM del próximo martes 17 de marzo.

«Cuando publiqué mi más reciente obra, el 12 de octubre del 2024, juré que había sido mi última… porque se había agotado mi producción, pero mentí», señaló Nina Gómez en una nota enviada a los medios del país.

El periodista explicó que, aconsejado por colegas de la prensa, decidió escribir este ensayo, cuyo texto realiza una dura crítica a periodistas dominicanos que no cumplen con los principios y normas del periodismo profesional.

Nina Gómez añadió que su nuevo libro lo dedica a sus seis hijos: Nathacha, Carlos Enrique, Marielys, Massiel, Karini y Franchesca Dominga Nina.

En la obra también se resalta la calidad, honestidad y cumplimiento del deber profesional de un alto porcentaje de periodistas que llevan a su redacción un lenguaje límpido y respetuoso de los códigos éticos.

Carlos Nina Gómez tiene una larga trayectoria en el periodismo, que inició en julio de 1979, y ha trabajado como corresponsal en medios extranjeros como la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como en los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo, editados en Puerto Rico.

En República Dominicana ha laborado en los principales diarios del país, incluyendo El Nacional, Última Hora, Listín Diario y La Noticia, además de los noticiarios El Mundo al Día (RTVD), Radio Mil Informando y Noticiario Popular.

En su ensayo, de aproximadamente 210 páginas, dedica un amplio espacio al trabajo de los periodistas y comentaristas de la prensa especializada en deportes, destacando tanto sus fallos como sus aciertos.