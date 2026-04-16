El cantante colombiano Carlos Vives desató la emoción de sus seguidores tras compartir una fotografía junto al dominicano Juan Luis Guerra, acompañada de un mensaje cargado de cariño y admiración.

“¿Quién no se pone feliz al lado de Juan Luis? En mi casa siempre hemos amado tus canciones: todas las hemos bailado, cantado y disfrutado. Pero, más aún, hemos disfrutado los momentos compartidos. Por más encuentros junto al mar, amigo querido”, escribió Vives en su cuenta de Instagram.

La publicación no tardó en generar reacciones, tanto de fanáticos como del propio Guerra, quien respondió con afecto: “Siempre es una bendición encontrarnos”.

El intercambio entre ambos artistas provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de seguidores aprovecharon para pedir una colaboración musical entre estas dos figuras emblemáticas de la música latina.

Aunque no se ha confirmado ningún proyecto conjunto, la interacción ha reavivado el entusiasmo del público, que sueña con ver a Vives y Guerra unir sus talentos en una canción que, sin duda, promete convertirse en un éxito.