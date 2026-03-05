Carolina inicia revitalización integral del parque Enriquillo y su entorno

Santo Domingo, RD. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dejó iniciados este jueves los trabajos de remodelación del Parque Enriquillo, un proyecto de intervención integral que contempla la revitalización del espacio y su entorno con una inversión superior a los 234 millones de pesos.

Durante el acto de inicio de obra, la funcionaria agradeció al presidente Luis Abinader por el respaldo económico que permitirá ejecutar el proyecto, al tiempo que manifestó su satisfacción por concretar una intervención que beneficiará a los residentes del sector Villa Francisca y a las miles de personas que transitan diariamente por esta zona de la capital.

Mejía destacó que, al igual que en otros espacios públicos recuperados por el cabildo, será fundamental la participación de la comunidad para garantizar el cuidado y mantenimiento del parque.

"Esta inversión valdrá la pena cuando todos podamos disfrutar de este lugar con respeto, orden y limpieza, construyendo así el bienestar que los dominicanos merecen", expresó la alcaldesa.

Intervención y mejoras

El proyecto contempla:

Ampliación del parque

Renovación del Paseo de los Lectores

Instalación de un módulo para la Policía Municipal

Construcción de un edificio de servicios con salón multiusos y dispensario médico

Rehabilitación de las áreas de juegos infantiles, divididas en espacios para niños de 1 a 6 años y de 7 a 12 años

El arquitecto Marcos Barinas, ideólogo y planificador de la obra, explicó que la intervención no solo busca modernizar el espacio, sino también integrar a la comunidad en el proceso de recuperación del parque.

“El parque Enriquillo representa un ejemplo de cómo la interacción entre lo público y lo privado puede generar beneficios para la comunidad, especialmente en un sector histórico como Villa Francisca”, señaló.

Un punto clave de movilidad en la capital

El Parque Enriquillo, inaugurado en 1930, es uno de los puntos de mayor circulación en la capital, ya que en sus alrededores convergen 14 terminales de transporte intraurbanas, además de varias rutas urbanas y corredores de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Las autoridades indicaron que la remodelación busca transformar el área en un espacio más moderno, seguro y funcional, además de dinamizar la actividad comercial en las calles cercanas.

La intervención se suma a los trabajos realizados en la zona de la calle París y sus alrededores durante la actual gestión municipal, desarrollados con el apoyo del Gobierno central. Según el cabildo, en los últimos años se han recuperado más de 210 parques y plazas para el disfrute de los ciudadanos.