Hija de Eddie Murphy reveló la regla de oro del actor sobre cuándo sus hijos pueden seguir sus pasos

California.- actriz Bella Murphy reveló que su padre, Eddie Murphy, impuso una regla estricta en su hogar: ninguno de sus hijos puede trabajar en la industria del entretenimiento antes de cumplir los 18 años, una decisión que ella misma terminó por agradecer.

Bella, quien tiene un papel en la reciente película de Netflix Compañeras de cuarto junto a Sadie Sandler y Chloe East, habló sobre sus aspiraciones artísticas desde la infancia en una entrevista con la revista People.“Siempre le preguntaba a mi papá: ‘¿Puedo ser extra en esta película, por favor?’”, recordó la joven de 24 años. “Él siempre decía que no”.

La razón, según explicó Bella, era una norma que rige en la familia desde hace años. “Tenemos una regla de que no podemos actuar ni trabajar en esta industria hasta los 18 años”, señaló.

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Y añadió en su declaración: “Él realmente quería que yo tuviera una infancia normal, y se lo agradezco mucho”.Bella Murphy, hija de Eddie Murphy, en la película Roommates.

La actriz celebró su reciente papel en la película de Netflix «Compañeras de cuarto» junto a Sadie Sandler y Chloe East, con el apoyo total de su familia (Netflix)Paradójicamente, esa prohibición terminó por intensificar su vocación.

“Eso me hizo obsesionarme aún más, porque pensaba: ‘No puedo hacerlo ahora, así que cuando pueda, quiero estar lo más preparada posible’”, contó a la revista.

P“Decía: ‘Es el trabajo más genial que existe. Quiero hacer eso’”. Bella aseguró que a los 9 años ya tenía clara su vocación y que antes de cumplir los 10 había tomado la decisión de dedicarse a la actuación.

También señaló a su hermana mayor, Bria, como una de sus principales influencias.“Ella quería ser actriz antes que yo, y yo hacía lo de la hermana menor: ‘Te voy a copiar’”, explicó. “Y funcionó. Era lo que yo realmente quería hacer”.