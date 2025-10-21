Cartera turística Banreservas aumenta de RD$22,000 a más de RD$50,000 millones

Puerto Plata.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la institución financiera mantiene un compromiso firme con el proyecto Punta Bergantín y el turismo nacional, con más de 7,000 habitaciones financiadas y una cartera de crédito que registra un impresionante crecimiento, al pasar de RD$22,000 millones a más de RD$50,000 millones en la actualidad.

Aguilera hizo la afirmación al hablar en el primer picazo del hotel Meliá Bergantín Beach, en Punta Bergantín, actividad encabezada por el presidente Luis Abinader. El ejecutivo bancario dijo que la cartera de crédito del Banco en el sector turismo representa el 44% de todo el sistema financiero nacional.

“Actualmente se evalúan 22 nuevos proyectos por más de RD$115,000 millones, que añadirían 10,100 habitaciones; dos centros de convenciones; un puerto de cruceros; y un parque temático”, precisó.

Agregó que esos proyectos se distribuyen en destinos como Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, Santo Domingo, Miches, Pedernales y Montecristi.

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Turismo, David Collado; el presidente de ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; el CEO de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarrer; y demás empresarios turísticos, así como autoridades civiles y gubernamentales durante el primer palazo del hotel Meliá Bergantín Beach, en Punta Bergantín, Puerto Plata.

Además de financiar esas inversiones, Banreservas también respalda tres nuevos puertos de cruceros, que son Taino Bay, Port Cabo Rojo y el futuro Port Samaná; en tanto que participa en el desarrollo del parque temático El Dorado Water Park, obras que han generado más de 16,000 empleos.

Dijo que el proyecto turístico Punta Bergantín se inició como una apuesta alineada con la visión del presidente Luis Abinader de impulsar el turismo como motor clave del desarrollo nacional.

Este proyecto, enfatizó “nace como una alianza entre el Gobierno dominicano y Banreservas, con el objetivo de fortalecer Puerto Plata como destino turístico y establecer un modelo de desarrollo sostenible”.

El proyecto Punta Bergantín cuenta con más de 9.5 millones de metros cuadrados, e incluirá unas 4,000 habitaciones hoteleras; 4,000 unidades residenciales; campo de golf de 27 hoyos; clubes de playa, centros comerciales, zonas recreativas y de innovación.

Este complejo, que tendrá un diseño moderno, sostenible y respetuoso del entorno natural, ya ha captado la atención de grandes marcas internacionales, como son Westin y Meliá, que sumarán cerca de mil habitaciones y más de 220 millones de dólares en inversión.

Aguilera resaltó la visión del presidente Luis Abinader de “apostar al turismo, incluso en tiempos difíciles, y a la extraordinaria gestión del ministro David Collado”, lo que hoy consolida a la República Dominicana como un destino líder en la región.