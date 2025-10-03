Washington.– La Casa Blanca declaró este viernes que no tiene planes de organizar redadas migratorias durante el próximo Super Bowl, que se celebrará en febrero y contará con el puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo.

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, afirmó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, al ser cuestionada en rueda de prensa.

No obstante, Leavitt aclaró que la administración de Donald Trump “siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados cuando los encontremos”.

Polémica por Bad Bunny en el medio tiempo



La elección del astro boricua como cabeza del show de la final de la NFL, programada para el 8 de febrero en Santa Clara (California), ha generado críticas entre seguidores de Trump, quienes cuestionan que un artista abiertamente crítico de sus políticas migratorias encabece el evento.

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, sugirió esta semana que el ICE podría desplegar agentes en los alrededores del estadio durante el partido. “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, declaró sobre Bad Bunny.

Un artista con postura política clara



Bad Bunny ha utilizado su música como plataforma para defender a la comunidad latina y fue abierto crítico de las políticas migratorias de Trump. En las elecciones pasadas apoyó a la entonces candidata demócrata Kamala Harris.

El cantante también excluyó a Estados Unidos de su última gira mundial (‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’) para evitar que sus seguidores enfrentaran redadas migratorias en los conciertos.

Con su participación en el próximo Super Bowl, Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos.