Caracas.— La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reconocimiento a su respaldo a la causa democrática de Venezuela, según un mensaje publicado en inglés en su cuenta de X (antes Twitter).

“¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, expresó la exdiputada en su publicación, en la que afirmó que la oposición venezolana se encuentra “en el umbral de la victoria” y cuenta con el mandatario estadounidense, los pueblos latinoamericanos y las “naciones democráticas del mundo” como aliados en la lucha por la libertad y la democracia.

El Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, anunció más temprano que Machado fue seleccionada como ganadora del galardón “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica hacia la democracia”.

Desde Washington, el asesor del presidente Trump y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, criticó al Comité Nobel, acusándolo de “anteponer la política a la paz” por no otorgar el reconocimiento al mandatario norteamericano.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él”, afirmó Cheung en la red X.

Machado, considerada la principal figura de la oposición venezolana, permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia frente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados oficiales fueron denunciados por la oposición como fraudulentos.