Casa Blanca rechazó oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de dos años, según el NYT

Washington.- La Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el entonces presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El New York Times asegura que Trump dio «su visto bueno» a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían preparar un «campo de batalla para acciones futuras».

Además, señala que se rehabilitó la comunicación extraoficial con Maduro, quien habría presentado una propuesta para dimitir ante Washington, la cual fue rechazada.

El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del Gobierno de Maduro ofrecieron a la Administración Trump un proceso de transición de dos a tres años.

El objetivo era garantizar una renuncia ordenada, pero la Casa Blanca consideró inaceptable que la salida de Maduro se postergara.

De acuerdo con las fuentes del New York Times, Maduro, durante las conversaciones informales, habría mostrado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a compañías energéticas de Estados Unidos.

La semana pasada, Trump sostuvo varias conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono, donde se le presentaron distintas opciones para la continuidad de las operaciones militares que desde agosto lidera el Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Estrategias evaluadas por Washington

El New York Times asegura que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano sobre Venezuela, podrían continuar las acciones encubiertas, sin autorizar un combate directo sobre el terreno.

Se priorizarían, en cambio, estrategias psicológicas, operaciones de desgaste y acciones cibernéticas o de información.

La publicación agrega que funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, que podrían ser atacadas bajo una orden presidencial.

La semana pasada, Trump admitió públicamente, a bordo del avión presidencial, que estaría dispuesto a dialogar con Maduro.

Antes, aseguró que ya había tomado una decisión sobre Venezuela, pero no quiso revelar detalles.