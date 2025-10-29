El número general de personas con cáncer de útero, próstata y mama en República Dominicana experimentó un incremento del 10.8% al pasar de 187,577 en enero-septiembre 2024 a 207,938 pacientes en igual período del 2025, lo que representa 20,361 nuevos casos, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS).
El repositorio de estadística digital del SNS, que recoge las atenciones en los centros hopitalarios públicos, detalla que el incremento de esta enfermedad en el país fue impulsado por los diagnósticos detectados en cáncer de próstata.
La cantidad de este tipo pasó de 29,022 en enero-septiembre 2024 a 46,074 en igual período de 2025 , lo que indica un aumento absoluto de 17,052 casos y una variación significativa superior al 58%.
Este crecimiento coloca al cáncer prostático como el de mayor incidencia relativa en el país, reflejando la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y los programas de detección temprana dirigidos a los hombres, especialmente en los individuos mayores de 40 años.
Cáncer de mama y de útero
En contraste, el cáncer de útero mostró una reducción en los registros, al pasar de 91,425 casos en 2024 a 88,489 en 2025, lo que equivale a una disminución de 2,936 diagnósticos, equivalente a un -3.2 %.
Aunque sigue siendo una de las principales causas de atención oncológica en mujeres, esta ligera baja podría asociarse a mejoras en los programas de vacunación y a la detección oportuna.
Por su parte, el cáncer de mama mantuvo una tendencia ascendente, con 73,375 casos en los primeros nueve meses de 2025 frente a 67,130 en igual período del año anterior.
El incremento fue de 6,245 casos, para una variación del 9.3 %, lo que evidencia que, a pesar de los avances en concienciación, sigue siendo una de las principales amenazas para la salud femenina en el país.
Cáncer de útero registra una leve disminución, pero cáncer de mama sigue en aumento significativo
El aumento total de diagnósticos oncológicos evidencia que si bien hay avances en algunos tipos de cáncer, otros muestran un repunte preocupante que podría estar relacionado con factores como el envejecimiento poblacional, el estilo de vida y la falta de chequeos regulares.
En conjunto, los datos del período enero-septiembre 2024/2025 reafirman la urgencia de mantener políticas sostenidas de prevención, educación y atención integral del cáncer.
Aunque los registros de cáncer de útero muestran una leve mejoría, el repunte de los casos de próstata y mama plantea un reto para las autoridades sanitarias domincanas a corto, medio y largo plazo.