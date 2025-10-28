Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó por unanimidad cuatro informes de fiscalización correspondientes a los períodos 2010-2021, que incluyen auditorías a la Junta de Distrito Municipal La Guáyiga, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ayuntamiento de Nagua y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Los informes abarcan:

La Guáyiga: investigación especial del 16 de agosto de 2010 al 16 de agosto de 2016.

investigación especial del 16 de agosto de 2010 al 16 de agosto de 2016. INDRHI: auditoría de ejecución presupuestaria entre el 1.º de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

auditoría de ejecución presupuestaria entre el 1.º de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Ayuntamiento de Nagua: fiscalización financiera del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

fiscalización financiera del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021. SeNaSa: auditoría de estados financieros y ejecución presupuestaria del 1.º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

La Cámara indicó que la auditoría a SeNaSa forma parte de un proceso más amplio de evaluación integral al patrimonio y gestión de la entidad. En esa línea, actualmente avanza en:

Auditoría financiera 2023-2024 Investigación especial de compras y contrataciones (enero 2023–septiembre 2025)

Estos trabajos se realizan bajo las disposiciones de la Constitución y la Ley 18-24, que regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, y cuentan con los informes legales correspondientes.

Con estas aprobaciones, la actual gestión del Pleno, encabezado por la doctora Emma Polanco Melo, suma 50 informes en seis meses, reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

Los documentos completos pueden ser consultados en el portal institucional www.camaradecuentas.gob.do y en sus redes oficiales.