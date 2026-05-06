Se entregó hoy en el Palacio de la Policía Nacional Wilson Gabriel Morel Peña, alias “Cambumbito”, quien era buscado por supuestamente estar vinculado a acciones delictivas junto a Andry Guzmán.

Cambumbito se presentó con sus familiares y del presidente de la entidad Derechos Humanos Sin Rostro, Eugenio Torres, y fue recibido por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien declaró que, al momento de su entrega, se le garantizaron sus derechos fundamentales.

También lee: Policía rescata mujer fue secuestrada por un empleado de su padre

“Cambumbito” era señalado como acompañante del hoy fallecido Andry Guzmán, quien murió, según la Policía, tras enfrentar a una unidad operativa de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector El Almirante, Santo Domingo Este.

Guzmán era buscado mediante orden de arresto por su presunta implicación en la muerte de Julio Antonio Abreu, ocurrida el pasado 14 de abril en el sector ensanche Luperón, Distrito Nacional, además de ser vinculado a múltiples hechos delictivos en varios sectores del Gran Santo Domingo.