Celebran el liderazgo femenino en una noche de reconocimientos y emociones

Santo Domingo.- La noche se vistió de reconocimiento, orgullo, liderazgo y compromiso social en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde la Escuela Nacional de Educación Cooperativa (ENECOOP) celebró la sexta edición del Premio Mujer Enecoop 2026.

Entre aplausos, sonrisas y miradas cargadas de admiración, el evento rindió homenaje al liderazgo femenino dentro del sector cooperativista, destacando historias que, más allá de cifras y proyectos, reflejan lucha, innovación y entrega al desarrollo del país.

Desde su creación en 2014, este galardón ha sido un espacio para visibilizar el impacto de las mujeres en distintas áreas, y esta edición no fue la excepción. Una a una, las premiadas subieron al escenario dejando ver el peso de sus trayectorias:

Leidy Pichardo en Educación y Equidad de Género; Yolanda Vásquez Guzmán como Mujer Emprendedora; y Yinette Torres de Peña en Desempeño Profesional.

El reconocimiento a la Trayectoria Ejemplar otorgado a María Eugenia Acosta Abad provocó una de las ovaciones más prolongadas de la noche, mientras que Merichel Sosa y Carolin Bravo simbolizaron el presente y futuro del cooperativismo desde la sostenibilidad y el liderazgo juvenil.

En innovación, la doctora Julissa Alonzo Arias fue distinguida por su labor en salud comunitaria, y Esther Peña Polanco por su aporte artístico.

Uno de los momentos más significativos llegó con la entrega del Gran Galardón a la cooperativa COOPNACADO, reconocida por su impacto directo en más de 20 mil mujeres a través del impulso al emprendimiento y el desarrollo sostenible, reafirmando el poder transformador del modelo cooperativo.

La ceremonia también tuvo un matiz especial con el segmento “Mujer Raíz”, donde se honró a figuras pioneras del cooperativismo dominicano, evocando los cimientos sobre los cuales hoy se construyen nuevas oportunidades.

En medio de la emoción colectiva, se entregó el reconocimiento “Voz de Justicia” a la destacada periodista Edith Febles, quien lo recibió con visible humildad. Sus palabras, breves pero contundentes, resonaron en la sala como un recordatorio del poder de la comunicación en la defensa de la verdad y la equidad.

Edith Febles recibe reconocimiento “Voz de Justicia”

La presidenta de ENECOOP, Germania Luperón, destacó que este premio no solo reconoce méritos individuales, sino que reafirma el compromiso del sector cooperativo con la equidad de género y el desarrollo sostenible.

Germania Luperón

Así, entre luces, discursos y emociones compartidas, la noche cerró dejando una certeza clara: el liderazgo femenino sigue marcando el rumbo de un país que apuesta por la inclusión, la justicia social y el crecimiento colectivo.