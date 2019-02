NUEVA YORK.-Con mucho entusiasmo la comunidad dominicana y sus organizaciones están participando en las actividades de celebración del Mes de la Herencia Dominicana con motivo de la conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional y el 206 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, informó el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad.

Los eventos que se iniciaron recientemente con una misa en honor a la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Patricio, seguida por una ofrenda floral frente a la estatua del fundador de la República, en la calle Canal con Sexta Avenida en Manhattan, cuya ceremonia fue encabezada el pasado 26 de enero por el cónsul general Carlos Castillo, se han venido desarrollando con excelente asistencia de dominicanos.

Por instrucciones del cónsul Castillo, el Departamento de Asuntos Comunitarios dio a conocer el calendario de las actividades que se programaron durante un reciente encuentro realizado en la sede consular con el objetivo de que las mismas no coincidieran en fecha y hora y de esa manera garantizar que los dominicanos puedan asistir masivamente.

Conforme a lo programado, el 27 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se depositará una ofrenda floral ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte en el bajo Manhattan, y la ceremonia contará con la participación de autoridades consulares y organizaciones de la comunidad, inclusive el Instituto Duartiano en los Estados Unidos.

En el encuentro convocado por el cónsul Castillo participaron organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, profesionales y religiosas que anunciaron los eventos que han programado y que incluyen conferencias, exposiciones pictóricas y literarias, presentaciones artísticas e izamiento de la bandera dominicana el Día de la Independencia Nacional, en varios lugares de Nueva York, Yonkers, Nueva Jersey, Atlantic City y Connecticut.

Entre las entidades se destacan Centro Cívico Cultural Dominicano, Club Deportivo y Cultural Dominicano, Pluma Poética del Arte Inc., Dominicanos Residentes en el Exterior, Comisionado Dominicano de Cultura, Gran Parada Dominicana de El Bronx, Casa Cultural Dominicana USA Inc., Los Andulleros de Santiago, Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción NY, Club de Leones New York Impacto, Agenda Dominicana y la Sociedad Dominico-Americana de Queens.

También, el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos (Hostos Community College), The Latin American Cultural Heritage Inc., Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos, Caridades Católicas, Alianza Dominicana, The Latin American Cultural Heritage Inc., Asociación de Veganos en USA, Escuela Juan Pablo Duarte (PS 4), Asociación de Policías Dominicanos en New York y Brentwood Public Library.

Asimismo han organizado actividades con motivo del Mes de la Herencia Dominicana en esta ciudad, las respectivas oficinas del congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen de la Rosa y el concejal Ydanis Rodríguez, la activista comunitaria Carmen Rojas, así como la concejal Corazón Pineda en Yonkers, el Instituto Duartiano en Filadelfia, Pennsylvania; el alcalde Brian Stack en Union City y la oficina consular dominicana en Paterson, Nueva Jersey, la Coalición Dominicano Americana de Connecticut.