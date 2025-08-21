Celso Marranzini expone las raíces de los apagones

Celso Marranzini

Presidente del CUED

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), explicó ayer las causas reales de los apagones, mientras los primeros días inventó justificaciones que la población nunca creyó. La estrategia de algunos funcionarios de no decir la verdad a la población nunca ha dado resultados positivos.

Miguel Robiou

Decano de salud del Intec

Planteó hacer un levantamiento de las necesidades de los médicos en el país, así como dignificar los salarios de estos profesionales, idea que debe ser respaldada por todos los dominicanos, pero al educador le faltó exhortar a sus colegas humanizar el trato a los pacientes, así como cumplir con los horarios de trabajo, especialmente en hospitales.

Puedes leer: Acusan de intromisión tras críticas a Gustavo Petro

Omar Fernández

Senador por el Distrito Nacional

El hecho de rendir cuenta ante la sociedad de su primer año como legislador y que en ese período haya sometido 15 proyectos de ley habla muy bien del joven político, quien de esa forma sigue los pasos de la exsenadora Milagros Ortiz Bosch, quien fue la primera legisladora en rendirle cuentas al país.