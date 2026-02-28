Santo Domingo.-El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió que en el año 2025 la economía del país medida a través del producto interno bruto creció sólo 2.1%, por debajo de los niveles de las últimas décadas.

César Dargám, vicepresidente ejecutivo del Conep, pese a su advertencia estimó que, tal como lo expuso el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas de ayer en la reunión conjunta de las Cámaras legislativas, el país puede mostrar avances importantes, especialmente en factores externos como exportaciones, inversión extranjera y recepción de turistas.

Dargam hizo el planteamiento tras participar en el acto de presentación de las memorias del mandatario. Calificó el discurso de rendición de cuentas 2026 del presidente Abinader como positivo y extenso, ya que abarcó las principales áreas de la gestión gubernamental.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales retos para 2026 será retomar la senda de mayor crecimiento económico que ha caracterizado al país en los últimos años, con el objetivo de fortalecer la generación de empleos y dinamizar la actividad productiva.

Valoración Anje

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) considera que la rendición de cuentas presentada por el presidente Luis Abinader expone una visión amplia de políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la transformación productiva y la modernización del Estado.

En un contexto de estabilidad macroeconómica y cambios acelerados en el entorno global, el principal reto para 2026, según Anje, será asegurar que los anuncios y lineamientos estratégicos se traduzcan en reformas implementadas, con impactos verificables en productividad, formalización y calidad institucional.

Desde la perspectiva de ANJE, el país se encuentra en un punto donde el debate público debe avanzar de la formulación de objetivos hacia la ejecución efectiva y evaluable de políticas clave, especialmente en aquellas áreas que determinan la generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de las MIPYMES y la confianza en las instituciones.

Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader evidenció una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano.

Al ofrecer su valoración de la alocución presidencial, dijo que el mandatario “no pudo ocultar el hecho fatídico de que la economía en 2025 solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1 % del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Fernández dijo que aunque Abinader intentó justificar el desempeño económico comparándolo con el promedio regional, “lo cierto es que en el 2025 República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua”.

Johnny Pujols, PLD

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, consideró que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la reuniónn conjunta de las cámaras estuvo desconectado de la realidad que vive la sociedad y que, lejos de reflejar avances, evidenció el marcado retroceso económico e institucional de República Dominicana.

Aseguró que la República Dominicana enfrenta una ruptura profunda de la confianza ciudadana, a consecuencia de lo que considera políticas públicas mal concebidas y peor ejecutadas.

“Este Gobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico y el acceso a la canasta básica, ha roto la confianza, que es lo más elemental para que funcione la nación”, dijo.

Estimó que el sector agropecuario atraviesa una etapa crítica que compromete la seguridad alimentaria nacional, la cual se redujo de 88.5 % a 72 %, lo que implica que cerca del 28 % de los alimentos consumidos en 2025 fueron importados.

Miguel Vargas, PRD

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, centró sus críticas a la más reciente rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en lo que definió como un discurso «cargado de medias verdades» y promesas recicladas.

Afirmó que Abinader retomó compromisos incumplidos y recurrió a un «irresponsable ilusionismo». «El país ha recibido c on desilusión, pero sin sorpresa, la réplica de un discurso cargado de medias verdades, retomadas promesas incumplidas e irresponsable ilusionismo», dijo.

Un apunte

Conep

