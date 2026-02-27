Empresas Comerciales piden corregir brechas fiscales para lograr Meta RD 2036

Santo Domingo.– La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que la Meta RD 2036, presentada por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, requiere corregir “brechas regulatorias y fiscales” que afectan la competencia en el comercio.

El presidente del gremio, Ernesto Martínez, afirmó que actualmente existen distorsiones en el mercado, especialmente en operaciones digitales y transfronterizas que, según dijo, no están sujetas a las mismas cargas tributarias, controles ni obligaciones que el comercio formal establecido en el país.

Brechas que afectan competitividad

Martínez sostuvo que esa asimetría erosiona la competitividad interna, desalienta la inversión responsable y compromete la sostenibilidad de la recaudación fiscal.

“Si estas distorsiones no se corrigen de manera decidida y oportuna, podrían socavar los propios objetivos de transformación económica planteados en la Meta 2036”, indicó.

La ONEC planteó que la equidad en las reglas del juego debe ser una prioridad inmediata dentro de la agenda de reformas, al considerar que la igualdad de condiciones es un requisito estructural para proteger el empleo formal, fortalecer la formalización empresarial y resguardar las finanzas públicas.

Respaldo a Meta RD 2036

El gremio valoró positivamente la estabilidad macroeconómica y la visión estratégica expuesta por el mandatario, señalando que el comercio formal constituye uno de los pilares de la transformación económica, al ser, según expuso, el mayor empleador del país, principal aportante al sistema de seguridad social y segundo mayor contribuyente en recaudaciones fiscales.

No obstante, insistió en que para alcanzar plenamente los objetivos de la Meta RD 2036 es indispensable garantizar condiciones de competencia equitativas tanto en el comercio físico como en el digital.