San Pedro de Macorís.– Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana, adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público de la República Dominicana, recuperaron ayer 291 sacos de detergente en polvo durante varios allanamientos simultáneos realizados en esta ciudad.

El producto de limpieza había sido sustraído de una empresa, según informaron las autoridades.

Durante los operativos fueron arrestados Carlito Calderón Rodríguez, de 57 años, y Aderly Maximino Cordero Sánchez, de 31, ambos residentes en el sector Santa Fe, señalados como presuntos responsables del robo de unos 300 sacos de detergente.

La denuncia fue interpuesta por el gerente de seguridad física de la empresa afectada, quien indicó que el hecho ocurrió el pasado 29 de marzo.

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En las intervenciones, los agentes también ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, marca Browning, con su cargador y 11 cápsulas, así como un teléfono celular.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La información fue suministrada por el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de la Regional Sureste.