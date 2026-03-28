Santo Domingo. — El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este domingo, en horario nocturno, será retirado el antiguo puente peatonal ubicado en el kilómetro 9 de la Duarte, lo que conllevará un cierre temporal del tránsito y la implementación de desvíos en la zona.

La intervención iniciará a las 7:00 de la noche del domingo 29 y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30. Durante este período permanecerán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos, mientras se realizan los trabajos correspondientes como parte de la intervención integral en este importante tramo vial.

Para facilitar la circulación, los conductores podrán utilizar los desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario. Asimismo, se recomienda optar por rutas alternas como la Circunvalación de Santo Domingo, la prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas, entre otras vías del entorno.

El retiro de esta estructura representa un avance significativo en el proceso de transformación del kilómetro 9, uno de los puntos de mayor flujo vehicular del país, y permitirá optimizar la circulación en la zona.

El MOPC destacó que, desde la noche del pasado viernes, el nuevo puente peatonal ya se encuentra en funcionamiento, ofreciendo a los ciudadanos un cruce más seguro y organizado. La infraestructura cuenta con iluminación, techo protector, sistema de videovigilancia y facilidades para personas con discapacidad visual, además de su conexión directa con la estación María Montez del Metro y la marginal de la avenida Luperón.