Santo Domingo.– El Consejo Económico y Social (CES) entregó este martes al presidente Luis Abinader el Informe Final Consolidado del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, resultado de un proceso de concertación en el que participaron representantes de los sectores social, laboral, empresarial, académico y político, incluyendo delegados de los tres expresidentes de la nación.
La entrega del informe
El acto se realizó en el Palacio Nacional a las 4:00 de la tarde, encabezado por el presidente del CES, Rafael Toribio, acompañado de los demás integrantes de la institución.
El mandatario recibió la versión física original del documento y una memoria USB con el informe completo y las seis últimas actas de cada mesa temática.
Durante la ceremonia, el presidente Abinader destacó el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales en la búsqueda de soluciones responsables frente a la crisis haitiana.
Contenido del documento
En la comunicación oficial, Rafael Toribio expresó:
“Con profundo orgullo transmito la inmensa satisfacción del deber cumplido, en respuesta a la convocatoria recibida para coordinar este espacio de diálogo y deliberar en un marco plural, democrático y estratégico sobre seis ejes: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales. Hoy presentamos 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas que condensan los acuerdos alcanzados en este trascendental ejercicio de diálogo y concertación”.
Calendario de entrega a expresidentes
Como parte del proceso de socialización, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana en el siguiente orden:
- Miércoles 10 de septiembre, 10:00 a.m. → Entrega al expresidente Danilo Medina.
- Jueves 11 de septiembre, 4:00 p.m. → Entrega al expresidente Hipólito Mejía.
- Martes 16 de septiembre, 10:00 a.m. → Entrega al expresidente Leonel Fernández.
El contenido del documento será publicado de manera oficial el martes 16 de septiembre a las 2:00 p.m., tras la entrega a todos los expresidentes.
Amplia participación de sectores
El diálogo convocó a actores empresariales, laborales, sociales y académicos, reafirmando la importancia del consenso nacional frente a los desafíos de la política exterior y la seguridad nacional.
Entre los presentes en el acto estuvieron:
- José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.
- Faride Raful, ministra de Interior y Policía.
- General Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa.
- Alexis Jiménez, viceministro de Desarrollo Social.
- Alexis Cruz, viceministro de Hacienda.
- Ana Selman, secretaria general del CES.
- Representantes del sector empresarial: César Dargán y Luis Miura.
- Representantes sindicales: Rafael Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río.
- Sector social: Pablo Viñas y Patricia Gómez.
Un compromiso con la democracia
Con esta entrega, el CES cumple su rol como espacio plural e institucionalizado para canalizar propuestas que fortalezcan la democracia, la gobernabilidad y la soberanía de la República Dominicana.