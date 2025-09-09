Santo Domingo.– El Consejo Económico y Social (CES) entregó este martes al presidente Luis Abinader el Informe Final Consolidado del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, resultado de un proceso de concertación en el que participaron representantes de los sectores social, laboral, empresarial, académico y político, incluyendo delegados de los tres expresidentes de la nación.

La entrega del informe

El acto se realizó en el Palacio Nacional a las 4:00 de la tarde, encabezado por el presidente del CES, Rafael Toribio, acompañado de los demás integrantes de la institución.

El mandatario recibió la versión física original del documento y una memoria USB con el informe completo y las seis últimas actas de cada mesa temática.

Durante la ceremonia, el presidente Abinader destacó el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales en la búsqueda de soluciones responsables frente a la crisis haitiana.

Contenido del documento

En la comunicación oficial, Rafael Toribio expresó:

“Con profundo orgullo transmito la inmensa satisfacción del deber cumplido, en respuesta a la convocatoria recibida para coordinar este espacio de diálogo y deliberar en un marco plural, democrático y estratégico sobre seis ejes: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales. Hoy presentamos 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas que condensan los acuerdos alcanzados en este trascendental ejercicio de diálogo y concertación”.

Calendario de entrega a expresidentes

Como parte del proceso de socialización, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana en el siguiente orden:

Miércoles 10 de septiembre, 10:00 a.m. → Entrega al expresidente Danilo Medina .

→ Entrega al expresidente . Jueves 11 de septiembre, 4:00 p.m. → Entrega al expresidente Hipólito Mejía .

→ Entrega al expresidente . Martes 16 de septiembre, 10:00 a.m. → Entrega al expresidente Leonel Fernández.

El contenido del documento será publicado de manera oficial el martes 16 de septiembre a las 2:00 p.m., tras la entrega a todos los expresidentes.

Amplia participación de sectores

El diálogo convocó a actores empresariales, laborales, sociales y académicos, reafirmando la importancia del consenso nacional frente a los desafíos de la política exterior y la seguridad nacional.

Entre los presentes en el acto estuvieron:

José Ignacio Paliza , ministro de la Presidencia.

, ministro de la Presidencia. Faride Raful , ministra de Interior y Policía.

, ministra de Interior y Policía. General Carlos Fernández Onofre , ministro de Defensa.

, ministro de Defensa. Alexis Jiménez , viceministro de Desarrollo Social.

, viceministro de Desarrollo Social. Alexis Cruz , viceministro de Hacienda.

, viceministro de Hacienda. Ana Selman , secretaria general del CES.

, secretaria general del CES. Representantes del sector empresarial: César Dargán y Luis Miura .

. Representantes sindicales: Rafael Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río .

. Sector social: Pablo Viñas y Patricia Gómez.

Un compromiso con la democracia

Con esta entrega, el CES cumple su rol como espacio plural e institucionalizado para canalizar propuestas que fortalezcan la democracia, la gobernabilidad y la soberanía de la República Dominicana.