Condenan a 20 años de prisión a colombiano

Santo Domingo.– El Juan Dolio Colegiado de la Cámara Penal de San Pedro de Macorís condenó a 20 años de prisión a un hombre de nacionalidad colombiana vinculado a una red de narcotráfico internacional, desmantelada en 2017 tras ocuparle más de 860 paquetes de cocaína en una residencia de Juan Dolio.

EL ALLANAMIENTO Y LA CAPTURA

El procesado, identificado como Perozo Suárez, fue arrestado en el lugar donde las autoridades encontraron la droga oculta en un clóset y en el baño de la vivienda.

La orden de allanamiento y arresto No. 00070-2017, de fecha 13 de junio de 2017, fue ejecutada por los fiscales Carmen Mohammed y Santos Bastardo.

Puedes leer: Dominicanos están listos para enfrentar a Jordania este martes en partido amistoso

ARMAS, CELULARES Y DOCUMENTOS OCUPADOS

Durante el operativo se incautaron dos pistolas Glock 17, una con numeración borrada, cargadores con más de 40 cápsulas en total, varios celulares —incluido un iPhone que el condenado intentó destruir—, documentos personales, libretas con apuntes de transacciones de droga y tres tanques de gas adaptados para transportar sustancias sin levantar sospechas.

UNA RED DE ALCANCE INTERNACIONAL

Las investigaciones establecieron que la red tenía categoría internacional, manejando grandes cargamentos que llegaban a la vivienda en Juan Dolio, donde eran contabilizados y distribuidos.

La fiscal litigante Katherin Vallejo Herrera aportó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

LA SENTENCIA

Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Katerine Santana Mejía y Delfina Phillipes Silvestre dictaron la sentencia de 20 años de reclusión, que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.