Cese al fuego

En lo que se concretiza el alto al fuego en Gaza hay que velar para que Israel no silencie las armas con una sangrienta despedida de más víctimas inocentes en la zona.

Con la decisión de Hamás de liberar los rehenes para iniciar negociaciones el acuerdo de paz en la región nunca había estado tan cerca después de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 en Tel Aviv.

El acontecimiento ha sido posible gracias a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, detenga la masacre e inicie la retirada del territorio palestino.

Puedes leer: El plan de Trump: ¿El camino hacia la paz en Gaza?

Tan atroces han sido los crímenes que estos días capitales y grandes ciudades europeas han sido escenarios de masivas protestas. Israel no solo ha llegado al colmo de bloquear barcos con ayuda humanitaria a gazatíes que mueren de hambre y de la escasez de medicamentos, sino de detener a los tripulantes.

Por tardío el acuerdo de paz promovido por Trump, que contempla incluso la creación de un Estado palestino, no deja de ser un triunfo diplomático. Más ante la determinación de arrasar con Gaza que había mostrado el primer ministro israelí.