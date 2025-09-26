Humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Las tensiones alrededor de la masacre en Gaza volvieron a incrementarse con la advertencia a Israel de Reino Unido y Francia de que no le permitirán que se anexe el territorio palestino de Cisjordania. Mientras tanto y en un abierto desafío a la Unión Europea el gobierno israelí ha avisado que no dejará entrar a la zona los barcos con alimentos para los gazatíes. Pero aún más.

Tras el reconocimiento a un Estado palestino por Inglaterra, Australia, Alemania y Portugal, el primer ministro israelí Benjamín Netayanhu, cuyas fuerzas han ocupado y desalojan a los residentes en Gaza, afirmó que Palestina jamás será un Estado.

En protesta contra la masacre en Gaza, que ha costado la vida a más de 60 mil personas, en su mayoría civiles, la Unión Europea sopesa suspender el acuerdo comercial que beneficia a Israel con aranceles especiales.

Por el decidido apoyo de Estados Unidos a Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado en acordar un alto al fuego en la zona. Mientras sube la marea, ahora está por ver la reacción del presidente Donald Trump ante la advertencia a Israel de las dos potencias europeas sobre la eventual anexión de Cisjordania.