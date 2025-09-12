LOS ÁNGELES.– Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, rompió el silencio este viernes con un emotivo discurso en el que prometió continuar el legado de su esposo y lanzó una advertencia directa a los responsables de su asesinato.

“No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, afirmó con firmeza, durante su primera aparición pública desde el crimen. Puedes leer: Llega a Phoenix el féretro de Charlie Kirk, activista conservador asesinado en Utah

Frente al escritorio desde el cual Kirk realizaba sus transmisiones en redes sociales, Erika, visiblemente conmovida, aseguró que la misión de su esposo no morirá, y que el movimiento conservador que él construyó seguirá más fuerte que nunca.

Discurso emotivo y mensaje de fe

«Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos», expresó entre lágrimas. También agradeció al presidente Donald Trump por su cercanía y su promesa de llevar ante la justicia a los autores del crimen.

“Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios”, añadió.

Charlie Kirk un legado que continúa

Casados desde mayo de 2021, los Kirk tuvieron dos hijos y trabajaron juntos en el liderazgo de organizaciones conservadoras y religiosas en Arizona.

Charlie Kirk fue asesinado el pasado miércoles con un disparo en el cuello, mientras participaba en un debate universitario en la Universidad Utah Valley, frente a cientos de personas. El presidente Trump ha anunciado su intención de asistir al funeral, cuya fecha aún no ha sido confirmada.