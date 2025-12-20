Santo Domingo.-El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió este sábado que la Ley de Gestión de Residuos, tal como fue modificada recientemente, introduce un esquema de contribuciones que resulta regresivo.

De igual modo, opinó que es desproporcionado y económicamente injusto, ya que -según afirmó- afecta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Un negocio que factura entre RD$50 y RD$100 millones pasa de pagar RD$90,000 a RD$260,000; a partir de ahí, empresas que facturan cientos o miles de millones pagan exactamente lo mismo que una mipyme apenas en crecimiento”, explicó.

El dirigente peledeísta señaló que el punto más crítico del nuevo esquema es que toda empresa con ingresos superiores a RD$100 millones anuales, paga una cuota fija de RD$675,000, sin importar si factura RD$100 millones o RD$10,000 millones.

“Eso rompe cualquier principio de justicia fiscal. El esfuerzo relativo lo termina haciendo el pequeño, no el grande”, dijo. sostuvo.

Mariotti agregó que, según la Ley, la contribución representa hasta 0.675 % de los ingresos para empresas cercanas al umbral de RD$100 millones, mientras que para grandes corporaciones el peso real cae a 0.003 %.

Llamó a revisar la ley y su reglamentación para incorporar escalas verdaderamente progresivas, diferenciación por tamaño de empresa y medidas de apoyo, que permitan avanzar en sostenibilidad ambiental.