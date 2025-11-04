Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader remitió al Congreso Nacional observaciones a la Ley 225-20 sobre gestión de residuos sólidos, con el propósito de garantizar un equilibrio entre la libre empresa y la protección del medioambiente.

Las modificaciones establecen un plazo de 12 meses para el retiro de plásticos de un solo uso y foam, salvo los envases tipo “laptop”, que tendrán 24 meses. También se dispone un año para que los comercios cobren las fundas plásticas no biodegradables e impulsen el uso de bolsas reusables.

La ley además prohíbe la importación de cubiertos, calimetes y tapas plásticas no biodegradables a partir de 60 días tras su promulgación.

Abinader sostuvo que las observaciones buscan evitar prácticas monopólicas, preservar la autonomía municipal y fomentar una industria sostenible con criterios técnicos y ambientales.

El Senado deberá conocer las observaciones conforme al artículo 102 de la Constitución y decidir si acoge o ratifica la ley observada.