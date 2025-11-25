Chavistas marchan en apoyo a Maduro en medio de las tensiones con EE. UU.

Caracas.- Autoridades de Venezuela y simpatizantes chavistas marchan este martes en Caracas en rechazo a las que denunciaron como «amenazas y ataques del imperialismo», en referencia al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, y un día después de que Washington designara al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Policías, militares y milicianos también participan en la denominada Marcha de la Bandera y la Espada del Libertador Simón Bolívar, en la que, según las autoridades, conmemoran el bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al líder independentista por parte de la Municipalidad de Lima.

La marcha se llevó a cabo un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento» de Washington.

Además, una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas han sido suspendidos desde el sábado, cuando la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instó a «extremar las precauciones» al sobrevolar Venezuela por una situación «potencialmente peligrosa» en la región, que ha tenido en alerta a las compañías de aviación.

Una gran bandera venezolana fue extendida en la movilización, encabezada por un caballo blanco -mismo color de Palomo, el favorito de Bolívar y con el que está retratado en pinturas- de cuyo lomo colgaba una espada.

La marcha tiene como destino la Academia Militar en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, donde se espera que hable el mandatario, Nicolás Maduro.

En la actividad participó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien afirmó que el Gobierno de Maduro, la Fuerza Armada, los organismos policiales y el pueblo están «cada día más» unidos en «un solo bloque» y con la «firme convicción y decisión» de «vivir en libertad».

Amenazas del imperialismo

El número dos del chavismo dijo que «últimamente las amenazas del imperialismo» y de «quienes allá creen que gobiernan al mundo entero se han incrementado», con el objetivo, reiteró, de «robarse los recursos naturales» de la nación suramericana.

Sin embargo, el funcionario aseguró que su país será defendido «con todos los instrumentos» que tenga.

El Gobierno chavista rechazó el lunes que EE.UU. designara como grupo terrorista al Cartel de los Soles, organización que consideró «inexistente», y apuntó que la Administración de Trump reedita una «vil mentira» para justificar una intervención.