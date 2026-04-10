Chayanne ya está en el país

Santo Domingo.- El cantante puertorriqueño Chayanne ya se encuentra en República Dominicana, donde este sábado protagonizará uno de los conciertos más esperados del año en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El artista llegó la tarde de este viernes al Aeropuerto Internacional de Las Américas a bordo de un vuelo privado, marcando así el inicio de su agenda en el país como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, con la que ha recorrido varios escenarios de América Latina.

A su arribo, el intérprete manifestó su entusiasmo por reencontrarse con el público dominicano, al que describió como uno de los más cálidos y enérgicos de la región. Tras varios años sin presentarse en el país, aseguró que este regreso tiene un significado especial en su carrera.

El espectáculo, que se realizará este sábado en el Estadio Quisqueya, promete una producción de alto nivel, combinando música, coreografías y una conexión directa con la audiencia. El repertorio incluirá sus éxitos más conocidos, así como fusiones de ritmos caribeños, entre ellos la bachata, en un guiño al gusto del público local.

Con una trayectoria que se remonta a la década de los 80, cuando formó parte del grupo Los Chicos, Chayanne se mantiene como una de las figuras más vigentes del pop latino.

Su presentación en Santo Domingo llega tras siete años de ausencia, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Chayanne

Se espera una alta asistencia de fanáticos para este reencuentro, que promete convertirse en una noche cargada de nostalgia, energía y celebración musical.