Chayanne: El ‘Papá de Latinoamérica’ invita a los dominicanos a ‘Bailar Otra Vez’ después de 10 años

Santo Domingo.– El cantante puertorriqueño Chayanne regresará a República Dominicana tras casi una década de ausencia con un concierto programado para el 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

La presentación forma parte de su gira mundial “Bailemos Otra Vez”, con la que el artista retoma los escenarios internacionales y vuelve a reencontrarse con el público dominicano.

Regreso tras casi diez años

La última vez que el intérprete de “Torero” y “Salomé” se presentó en el país fue el 18 de junio de 2016, cuando cerró su gira “En Todo Estaré” en el Palacio de los Deportes, ante un público que llenó el recinto.

Desde entonces, seguidores del artista han manifestado en redes sociales su interés por verlo nuevamente en los escenarios dominicanos, lo que ha generado gran expectativa en torno a este nuevo espectáculo.

Un show con éxitos y nuevos temas

La gira “Bailemos Otra Vez” promete un espectáculo con alta producción tecnológica y coreográfica, en el que el cantante interpretará algunos de los éxitos más conocidos de su carrera, junto a canciones de su más reciente álbum.

Entre los temas que suelen formar parte de su repertorio en vivo figuran “Torero”, “Salomé” y “Provócame”, canciones que se han convertido en clásicos dentro de su trayectoria musical.

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Venta de entradas

Las boletas para el concierto están disponibles a través de Uepa Tickets, así como en los puntos de venta ubicados en Supermercados Nacional y Tiendas Jumbo.

Los precios varían según la ubicación dentro del estadio:

Front Stage A (Filas A – C): RD$32,500

RD$32,500 Front Stage A (Filas D – G): RD$28,800

RD$28,800 Front Stage A (Filas H – L): RD$21,000

RD$21,000 Special Guest: RD$14,000

RD$14,000 VIP (Secciones C1 – C7): RD$7,600

RD$7,600 VIP (Secciones C8 – C13): RD$5,500

RD$5,500 Palcos: RD$2,800

Impacto en el entretenimiento

Promotores del evento estiman que el concierto podría registrar alta demanda de entradas, impulsada por la ausencia prolongada del artista en el país y la conexión que mantiene con el público dominicano.

El espectáculo también coincide con la temporada de Semana Santa, lo que podría atraer visitantes del Caribe y de la diáspora dominicana interesados en asistir al evento.

Fuente Infobae