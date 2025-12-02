Chayanne regresa a República Dominicana con su gira ‘Bailemos otra vez’ en 2026

El cantante puertorriqueño Chayanne anunció este martes su regreso a República Dominicana el próximo sábado 11 de abril de 2026 con su gira “Bailemos otra vez”.

El concierto se celebrará en el Estadio Quisqueya bajo la producción de César Suárez Jr., Pav Events y Cárdenas Marketing Network.

“¡Por fin me dejan decirlo! República Dominicana, nos vemos el 11 de abril. ¡Qué emoción volver!”, escribió el artista en una publicación en redes sociales anunciando el espectáculo.

Boletos

Desde las 10 de la mañana del jueves 4 de diciembre estará disponible la preventa de boletas en Uepa Tickets para clientes de Visa y Banco BHD con 15% de descuento hasta agotar existencia.

El concierto promete una noche inolvidable con coreografías, efectos visuales de alto nivel y una banda en vivo.

Chayanne repasará grandes éxitos como los clásicos «Provócame», «Dejaría Todo», «Salomé», «Torero», además de sus más recientes temas como “Bailando Bachata”.

Puedes leer: Chayanne hace vibrar Madrid con un show lleno de nostalgia y energía

El tour “Bailemos otra vez”, nombre también de su última producción, se presentará el próximo año en países como Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay.