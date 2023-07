Cheddy: “A los ídolos de barro hay que desenmascararlos”

Cheddy García, actriz de cine y teatro, humorista, influencer y emprenderora, es una de las figuras más preocupadas por los mensajes desvirtuados que está recibiendo la juventud dominicana hoy día.

¿De elegir solo un medio de vida, entre televisión, teatro, cine o redes sociales, con cuál te quedas?

Con el cine

Eres frontal al defender tus criterios en las redes sociales. ¿No temes perder seguidores? Todos los riesgos implican perder y ganar, los seguidores que he ganado son los que me dan el respeto, el apoyo, la gratitud por ser voz de los silenciados socialmente, y son los que me motivan a seguir haciéndolo! Los seguidores de la manada, siempre serán eso, de la manada!

¿Qué hacer con esos ídolos de barros que influyen en una parte de la juventud con mensajes distorsionados, sobre cómo alcanzar fama y dinero?

A los ídolos de barro hay que desenmascararlos, y hacerlos visibles, porque son muy dañinos para sociedades como la nuestras, carentes de una identidad y una educación sólida. La juventud necesita ser redirigida, y necesariamente desmontarle ese patrón de éxito falso, lacerante e irracional. El silencio y la cobardía de muchos “comunicadores y entes de respeto” en nuestro país, son los dos ingredientes que han engordado a esos ídolos de barro.

¿Incursionaría Cheddy en la política, como otros artistas y comunicadores?

Por ahora no me visualizo en la política partidaria, pero sí desde mi tribuna de figura pública y ciudadana comprometida, estaré siempre presta a ser parte de todo lo que huela a mejoría económica y social para nuestros dominicanos y dominicanas.