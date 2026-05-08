Dos años después de su lanzamiento, “Che Che” de Chimbala entra en una nueva etapa. Mientras el tema se acerca a los 100 millones de streams en Spotify, una nueva ola de contenido generado por fans en TikTok, donde el sonido ocial ya supera los 1.6 millones de creaciones, está devolviendo la canción a la conversación.

Más allá de las redes sociales, el track continúa demostrando su impacto global, con más de 305 millones de vistas en YouTube y un momento cultural destacado en Fortnite, donde se lanzó un emote de baile inspirado en la canción en conjunto.

Estos hitos consolidan a “Che Che” como una canción con alcance cultural sostenido a través de plataformas y audiencias.

Con mercados clave como México, Estados Unidos y España liderando este resurgimiento, el tema no solo está siendo revisitado, sino que está cobrando nueva vida, impulsado por los fans y amplicado en múltiples plataformas.

Con millones de seguidores en todo el mundo y colaboraciones con artistas como Wisin, Zion & Lennox y Justin Quiles, Chimbala continúa llevando la música urbana caribeña a nuevos territorios.