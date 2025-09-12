VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO).- Una nueva etapa de colaboración internacional entre China y República Dominicana se inició ayer en este municipio, al anunciarse la introducción del tabaco de cigarro chino a una fábrica en un complejo de zona franca.

Con este nuevo proyecto no solo se acelera la internacionalización de nuevas marcas de cigarros, aportando un aire fresco a la industria nacional del tabaco, sino que también consolida aún más la posición del país como líder en la fabricación de cigarros Premium a nivel global.

Esa colaboración combina décadas de experiencia dominicana en la producción de cigarros con los nuevos tabacos chinos suministrados por socios como Sichuan Tobaco, la Base de cigarros de Danzhou en Hainan y Tianhe Company.

La producción de la alianza China y RD comenzará en 2026, impulsando el empleo y la competitividad internacional

Se explicó que el resultado es una innovadora gama de cigarros con mayor complejidad, aromas distintivos y una calidad superior, resaltándose que la fusión del tabaco chino con las técnicas de producción dominicanas genera cigarros con sabores únicos, mayor consistencia y una diferenciación más fuerte en el mercado.

Bob López, gerente general de Dominican Tobaco Internacional Ceiba, dijo que esta colaboración refleja su compromiso compartido con el progreso, respetando al mismo tiempo la tradición dominicana.

Manifestó que al unir la artesanía dominicana con el tabaco de cigarro chino, están creando nuevas oportunidades de empleos y de negocios y que por tanto elevan la competitividad internacional.

La fábrica está posicionada para convertirse en u8n proveedor clave de cigarros Premium para los crecientes mercados de Norteamérica, Asia y Europa y contempla iniciar su primera fase producción en el primer trimestre del 2026.