Chris Brancato, ofrecerá master class en Iberseries Platino Industria

Madrid – Chris Brancato, co-creador de Narcos y de El padrino de Harlem y escritor & productor de Hannibal, Ley y Orden y Expediente X, ha confirmado que ofrecerá un master class el Viernes, 1 de octubre, de 11:30 a 12:15, en Casa del Lector, en la primera edición de Iberseries Platino Industria del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 en Matadero de Madrid.

Chris Brancato es uno de los más prolíficos y exitosos showrunners del panorama internacional. Será entrevistado por Roy Asthon, de Head of the TV Literary & Packaging Department en The Gersh Agency.

Brancato ha escrito y producido más de 250 horas de televisión, además de las ya mencionadas, escribió la popular película de gánsteres de MGM Hoodlum, protagonizada por Lawrence Fishburne, el thriller de ciencia ficción Species II y el próximo Sherlock 3 para Warner Brothers. Actualmente es el co-creador y showrunner de la serie El padrino de Harlem, protagonizada por Forest Whitaker, Paul Sorvino, Chazz Palminteri y Vincent D’Onofrio, actualmente en su segunda temporada en HBO España.

Carlos Quintanilla, Laura Belloso, y Yolanda García Serrano, Carlos Montero, expositores del panel para jóvenes productores sobre creatividad en series de TV.

Para Brancato “es un honor estar invitado a Iberseries Platino Industria, en la hermosa ciudad de Madrid, para celebrar la explosión mundial de la programación latina y el talento de los artistas que hacen posibles las series».

Dicen EGEDA y Fundación Secuoya, – organizadores- que Iberseries Platino Industria, busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

Iberseries Platino Industria presentará también un panel con Carlos Quintanilla, creador de la serie mexicana Control Z, una producción de Lemon Studios para Netlfix y actual Senior Director, Future Original Development de NBCUniversal – Telemundo Streaming Studios y Laura Belloso, creadora y guionista de The Mediapro Studio y productora ejecutiva de El Internado: Las Cumbres.

También hablarán en ese panel Yolanda García Serrano, guionista del éxito de RTVE, con series como HIT, además de realizar otros muchos trabajos como directora; y Carlos Montero, creador del éxito mundial de Netflix, Élite, y que en la década de los 2000 ya participó en series como Al salir de clase o Física y Química. Este evento, que se monta el jueves 30 de septiembre, es titulado “YA: Jóvenes, salvajes y libres: escribiendo para los 15-24 y llegando más allá” el jueves, 30 de septiembre.

Iberseries Platino Industria reunirá por primera vez a creadores, showrunners, productores, distribuidores, plataformas, cadenas de televisión, directivos de adquisiciones, socios financieros y ejecutivos de compañías internacionales clave dentro del sector audiovisual iberoamericano.

A ese conclave profesional se llega con un amplio calendario de actividades profesionales presenciales y virtuales, que incluye estrenos mundiales, propuestas de formación, conferencias de alto nivel, reuniones uno a uno, sesiones de pitching y eventos de networking para propiciar el intercambio de ideas, proyectos y oportunidades de financiación.

Iberseries desarrollará paneles sobre la creatividad, en los que el contenido y el talento se unen para descubrir cómo trabajan los directores, guionistas, showrunners y productores más inspiradores de América Latina, España y Estados Unidos.

Mediantes las Masterclass se plantearán creación de proyectos globales y multiculturales, las diferencias entre trabajar en Estados Unidos y el resto del mundo, y cómo vender proyectos y talento sin olvidar cómo proteger las ideas originales, y se abordarán los secretos de la creación de series para el público adolescente y joven.

En esas exposiciones los guionistas de las series más populares tomarán la palabra. Considerando las brechas económicas, de clase y culturales, el amor y el sexo, la diversidad o los enfrentamientos.

Desde estas premisas la ficción llega a un público más amplio y va un paso por delante de la vida real convirtiéndose en motor de cambio.