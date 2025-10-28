Massachusetts.– El actor Chris Evans, conocido mundialmente por su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, se ha convertido en padre junto a su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista. Su primera hija, Alma Grace, nació el pasado 24 de octubre en Massachusetts, según confirmaron medios estadounidenses.

La noticia fue reportada inicialmente por TMZ y luego ratificada por PEOPLE, marcando un momento muy especial para la pareja. La llegada de Alma Grace cumple un deseo largamente esperado por Evans, quien en entrevistas anteriores había expresado su ilusión por formar una familia.

Desde que iniciaron su relación en 2021, Evans y Baptista han mantenido un perfil discreto, compartiendo únicamente algunos detalles en redes sociales. La pareja oficializó su matrimonio en 2023 con dos ceremonias: una en Cape Cod, Massachusetts, y otra en Portugal, país natal de Baptista.

Según una fuente cercana a Evans, el actor consideraba a Baptista «la indicada» y estaba listo para comenzar una familia con ella. Quizas te interese: Premios Soberano 2026 renueva alianza con Univisión para su transmisión en EE. UU.

El romance comenzó en Europa, y Evans llegó incluso a aprender portugués para proponer matrimonio en el idioma natal de su esposa, un gesto que reflejó la profundidad de su compromiso.

Desde sus inicios como pareja, Evans ha declarado que formar una familia es una prioridad personal. Durante su nombramiento como “Hombre más Sexy” por PEOPLE en 2022, afirmó que lo más importante en la vida no es solo la carrera profesional, sino también las relaciones, el amor y el legado familiar.

El nacimiento de Alma Grace llega en un momento en que la pareja ha logrado equilibrar su vida profesional con la personal, manteniendo siempre la privacidad de su familia. Hasta el momento, no han hecho declaraciones públicas sobre la llegada de su hija, pero se espera que sigan protegiendo su intimidad mientras disfrutan de este nuevo capítulo.

La llegada de Alma Grace marca un hito personal para Chris Evans y Alba Baptista, reafirmando su compromiso de construir una vida familiar sólida, alejada del foco mediático.