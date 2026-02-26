Christopher Sánchez el as de la rotación

Para hablar del zurdo dominicano Christopher Sánchez no se necesita mucho. Basta decir que fue uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Nacional la temporada pasada.

El as de los Philadelphia Phillies ha emergido en las dos últimas campañas como una de las caras del pitcheo dominicano, lo que hoy lo posiciona como cabeza de rotación del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol en el partido contra Nicaragua.

Su actuación en 2024 le hizo merecedor de estar en el Juego de Estrellas, pero su accionar en 2025 fue aún mayor, al terminar segundo en las votaciones para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Entre los lanzadores de la Liga Nacional fue el de mejor WAR, con 8.0, producto de su efectividad de 2.50, WHIP de 1.10 y récord de 13 triunfos y 5 derrotas. Además, recetó 212 ponches y otorgó 44 boletos en 202 entradas.

En su repertorio de lanzamientos, Sánchez cuenta con cutter, sinker, cambio y slider, con los cuales buscará dominar a la escuadra de Nicaragua en el primer partido del Clásico.

Según el portal estadístico FanGraphs, en 2025 Sánchez utilizó su sinker en el 46 por ciento de las ocasiones, lanzamiento que ronda las 95.3 millas por hora.

El cambio fue su segundo pitcheo más utilizado, con un 37.5 por ciento, promediando 86.1 millas por hora, mientras que el slider lo empleó un 16.5 por ciento de las veces a 85.5 millas por hora.

El repertorio del romanense también provoca una alta cantidad de rodados, como lo demuestra lo ocurrido el año pasado, cuando permitió 316 roletazos, frente a apenas 130 elevados y 96 líneas.