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En nuestra pasada entrega iniciamos un periplo de tres entregas para y a través de las mismas hacernos ecos del clamor que desde hace varios años viene haciendo el empresario Danilito Guzmán, con relación al tema de las necesidades que para su desarrollo necesita el Cibao Atlántico.

Ahora reflexionaremos sobre la importancia que para el fortalecimiento económico necesita dicha demarcación, con la ampliación y/o modernización del aeropuerto que está ubicado en la ciudad de Montecristi. Los diferentes sectores que al igual que Danilito, claman para que desde el gobierno intervengan dicho aeropuerto, el cual conectaría de manera mucho más directa a ese conglomerado turístico de Miami y otras importantes metrópolis norteamericana que quieren otros tipos de destinos que como el Cibao Atlántico, presenta escenarios naturales únicos en el mundo.

A los turistas se les debe decir, que, en nuestro país hay un santuario mamífero ubicado en Estero Hondo, la Bahía de Luperón o la ruinas donde se construyó el primer ayuntamiento del nuevo mundo en La Isabela Histórica. Para llegar a los aeropuertos más cercanos desde Montecristi, Dajabón o Luperón, se necesitan entre 2 y 3 horas, mientras que, si se moderniza y amplía el que hay, en menos de 45 minutos se recorrería el punto más lejano, lo que facilitaría en tiempo y economía a quienes decidan aterrizar en dicho lugar.

Señor Presidente Luis Abinader, ministros de Turismo y de Obras públicas, David Collado y Eduardo Estrella, entiendan que también en el Cibao Atlántico hay lugares de gran valor para el dinamismo económico de la nación.